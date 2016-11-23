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23 Kasım 2016
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Türkiye'ye Şanghay'da ilk görev


Şanghay Enerji kulübünün 2017 dönem başkanlığını Türkiye üstlendi.




Türkiye'ye Şanghay'da ilk görevTürkiye Şanghay Enerji kulübünün 2017 dönem başkanlığını üstlendi. İlk kez üyeler dışında bir ülkeye başkanlık verildi.





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