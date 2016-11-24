Adana'da patlama

DHA'nın geçtiği habere göre Adana Valiliği’ne bu sabah teröristler bomba yükü araçla saldırı düzenledi. Merkez Seyhan İlçesi’ndeki Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda bulunan Adana Valiliği’nin önündeki açık otoparktaki patlama saat 08.05’te meydana geldi. İlk belirlemelere göre teröristler önceden getirdiği bomba yüklü aracı tam mesai saatinin başladığı sırada infilak ettirdi.Kentin büyük bölümünden duyulan patlamayla birlikte otoparktaki araçlar yanmaya başlarken o sırada araçlarını park eden ve oradan geçenler yaralandı. Valilik binası başta olmak üzere çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.Güvenlik güçleri bombalı araçla saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.