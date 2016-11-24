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24 Kasım 2016
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Türk askerine hava saldırısı


Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında 3 askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 10 askerin ise yaralandığını açıkladı. TSK'dan gelen açıklamada 'Suriye'de 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır' ifadeleri yer aldı.




Türk askerine hava saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 93’üncü gününde acı haber geldi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" denildi. Saldırıda biri ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı. Hava saldırısında yaralanan ÖSO mensubunun olmaması, saldırının hedefinin doğrudan Türk askerleri olduğu yönünde değerlendiriliyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan son dakika açıklaması şöyle:
"Fırat Kalkanı Harekatı'nda yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03:30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Hava saldırısında yaralanan ÖSO mensubunun olmaması, saldırının hedefinin doğrudan Türk askerleri olduğu yönünde yorumlara yol açtı.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerlerine yapılan saldırıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.





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