İsrail ile DEAŞ arasında ilk sıcak çatışma

Bunun İsrail kontrolündeki topraklarda İsrail askerlerine DEAŞ tarafından açılan ilk ateş olduğu belirtiliyor. İsrail dün yaşanan çatışmanın hemen ardından, ateş açılan bölgeyi savaş uçaklarıyla bombaladı. İsrail hava kuvvetleri bugün bölgeyi bir kez daha vurdu.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adree tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusuna bağlı bir devriye ekibi güvenlik taraması yaptığı sırada Suriye tarafından atılan roketlere ve hafif silahlarla açılan ateşlere maruz kaldı” denildi.



Sözcü, orduya bağlı savaş uçaklarının Suriye tarafındaki ateş açılan noktaları bombaladığını belirtti. İsrailli yetkililer, olayda DEAŞ’a bağlı “Yermuk Şehitleri” adlı gruba mensup dört kişinin öldüğünü açıkladı.



AFP, bunun, İsrail kontrolündeki topraklarda İsrail askerlerine DEAŞ tarafından açılan ilk ateş olduğunu belirtti.



İsrail Ordu Sözcüsü Adree, "İsrail halkının güvenliği ve egemenliğinin ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet

