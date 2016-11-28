'Bu saldıran hava aracı, uçak ya da İHA...'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şöyle:Bu karar Avrupa siyaseti için bir alarm zilidir. Avrupa değerleriyle çelişen bir karardır. Vizyonsuz çifte standartlı bir karardır.Bu kararı TC hükümeti olarak yok hükmünde kabul ediyoruz.Liderler toplantısında bu kararın tersine Türkiye ile ilgili makul yaklaşımları ortaya konulmasının önemli olduğunu ifade etmek isterim.Biz bu ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasını istemeyiz. Ama olumsuz bir durumda bundan AB’nin daha çok etkileneceğini söylemek isterim.Tuğrul Türkeş: %49.9 seçimi kazandırır, referandumu kaybettirirTuğrul Türkeş: %49.9 seçimi kazandırır, referandumu kaybettirirEle aldığımız iki önemli konu Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerindeki rolüyle ilgili. İsviçre’de devam eden Kıbrıs müzakereleri bir noktada kesildi.Kıbrıs’ta çözümden yanayız ama çözüm arayışında bazı ilkelerin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söylemek isteriz.Bunlardan biri dönüşümlü başkanlıktır. Adil yönetim ve paylaşım ilkesinin, Türkiye’nin garantör ülke konumunun devamının barış için önemli olduğunu söylüyoruz.Rusya, açıkça bu saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Sayın Putin vasıtasıyla teyit etmiştir.Bu saldıran hava aracının, uçak ya da İHA, bunların tespiti ve o bölgedeki bütün hareketliliklerin hepsinin kayıtları var.Bunlarla ilgili teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır.Biz kimsenin niyetiyle nasıl hareket edeceğiyle ilgilenmeyiz. Siyaset somut bir şeydir. Meclis'te 330’u bulunca millete gidilir. Ümit ediyoruz gelinen nokta onu gösteriyor. Meclis'te 330’u aşacak bir noktaya geliyoruz.Geri kabul anlaşmasına Türkiye birebir uyuyor. Türkiye üzerine düşeni yaptı. Şu anda neredeyse sıfır düzeyine inmiştir. Bizim AB’den beklentimiz AB tarafının da kendi üzerine düşeni yerine getirmesidir. Birincisi vize serbestisi uygulamaya konulmalıdır. İkincisi AB’nin Türkiye’nin yükünü hafifletmek amacıyla fonun kullanılması için bu işi bir takvime bağlaması gerekiyor.Ödemelerin TL üzerinden yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz. Ancak kimsenin dolar şu günde şu noktaya gelir deme gücü yoktur. Şu anda doların değerlenmesi Türk ekonomisinin iç dinamikleriyle ilgili değildir. Biz iyimseriz. Belli bir süre sonra dolar belli bir seviyeye düşecektir. Ancak şu gün şu seviyeye düşer şeklinde bir kehanette bulunanın doğru olmadığını düşünüyorum?Bu kadar şey yaşıyoruz dünyanın başka bir ülkesi olsaydı hallaç pamuğu gibi savrulurdu. Allah’a çok şükür Türkiye bir yerden bir yere savrulmuyorsa makro ekonomik dengelerinin oturmuş olmasındandır. Türkiye ekonomisi endişe edilecek bir noktada değildir.OAHL’in ilanı gereklilik nedeniyle oldu. Darbe teşebbüsünün ardında 40 yıllık hazırlık vardı.Devletin bu cuntacı zihniyetten kurtulması için bir taraftan yeni adımlar atılırken diğer yandan devletin içinden bu unsurların temizlenmesi için çok titiz bir çalışma sürdürülüyor.OHAL gerektiği kadar ilan edilecek. Umarız en kısa sürede normale döner. Ümit ederiz referanduma gidilmeden önce OHAL bitmiş olur.Sayın Şimşek bu tweete sonradan attığı tweetlerle açıklık getirdi. Bunu üzerine söyleyecek başka söz yok.