Adana'da öğrenci yurdunda yangın

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.Yangının yaşandığı kız yurduna gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir acı, 11 yavrumuzu ve bir eğitmenimizi kaybettik. Bugün buraya acı paylaşmaya geldik" dedi.Kaya, Bakanlık'tan 32 kişilik bir psikososyal destek ekibinin adli tıp kurumunda ve hastanelerde ailelere destek vermek için bulunduğunu söyledi.Yurdun yangın merdiveni kapısının kilitli olduğu iddia edilirken olay yerini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "En ufak bir ihmal bile varsa araştırılacak" dedi.Adana Valiliği, hayatını kaybedenlerin Adli Tıp'ta olduğunu, yaralıların ise çevre hastanelere kaldırıldığını belirtti.