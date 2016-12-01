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01 Aralık 2016
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Abdullah Gül'den iddialara yalanlama


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi mesajlarının paylaşıldığı Twitter hesabından açıklama yapıldı.




Abdullah Gül'den iddialara yalanlamaAçıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bir TV kanalında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ün Ürdün ziyaretiyle ilgili asılsız iddialara ve yalan haberlere yer verildiği görülmüştür.

Amman Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Sayın Gül, Ürdün'de Kral Abdullah başta olmak üzere sadece Ürdünlü yetkililerle görüşmüştür.

Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

PARTİ KURACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Abdullah Gül'ün yeni bir parti kurmak üzere İngiliz siyasetçilerle Ürdün'de bir araya geldiği iddia edilmişti.





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