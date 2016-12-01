Abdullah Gül'den iddialara yalanlama

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bir TV kanalında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ün Ürdün ziyaretiyle ilgili asılsız iddialara ve yalan haberlere yer verildiği görülmüştür.Amman Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Sayın Gül, Ürdün'de Kral Abdullah başta olmak üzere sadece Ürdünlü yetkililerle görüşmüştür.Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Abdullah Gül'ün yeni bir parti kurmak üzere İngiliz siyasetçilerle Ürdün'de bir araya geldiği iddia edilmişti.