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07 Aralık 2016
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El Bab'da Türk askerine saldırı


El Bab'ta DEAŞ'lı teröristler Türk komando taburunun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını duyurdu.




El Bab'da Türk askerine saldırıSavaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatında 23 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı’nın 106 gündür devam ettiği Suriye topraklarında, DEAŞ militanları tarafından öğle saatlerinde El Bab bölgesinde konuşlu ve Kayseri’den giden Komando Taburu’nun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Patlamanın ardından çatışma çıktı. TSK'dan yapılan açıklamada terörist saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

TSK AÇIKLADI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından saldırıyla ilgili yapılan bilgilendirmede de şöyle denildi:

"Sabah saatlerinde bombalı araç ile yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit, 1’i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

ÖSO'DAN YARALANANLAR VAR

Saldırıda ayrıca Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bazı mensuplarının da yaralandığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar, bölgedeki çatışmanın devam ettiğini belirtirken, yaralıların sınır hattına taşınarak buradan Kilis ve Gaziantep’e getirilip tedaviye alınacağı öğrenildi.

23 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki hava harekatında ilk belirlemelere göre DEAŞ üyesi 23 terörist etkisiz hale getirildi.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbarat üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 10.05-11.30 saatlerinde Suriye'nin El-Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında Türk jetleri, terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan 3 tank, 2 kontrol noktası, 3 barınma yeri, 3 karargah binası ve bir bomba yüklü araç olmak üzere 12 hedefi imha etti. Harekatta ilk belirlemelere göre DEAŞ üyesi 23 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist yaralandı.      





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