'Fırat Kalkanı rejimi devirme amacı taşımıyor'

Moskova’da önceki gün Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dimitri Medvedev ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Rus haber ajanslarına çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “AB’ye üyelik başvurumuzun geri çekilmesi yönünde bir karar alınmadı. AB’nin, bizim için değil ama kendi geleceği için, attığı adımlar üzerinde iyice düşünmesi gerekiyor. Zira Avrupa’nın geleceği ve güvenliği, Türkiye olmadan mümkün değil” dedi. Yıldırım, Rusya ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile çeşitli alanlarda birleşme noktası olduğunun altını çizerek, “Bu yüzden karar alırken sonuçlarının neler olacağını çok iyi düşünmeleri gerek” görüşünü dile getirdi.Binali Yıldırım, açıklamalarında Suriye konusuna da değinerek, “Suriye’de etnik grupların kaderi bizim için Esad’dan daha önemlidir. Tabii Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonu Suriye’de rejimi devirmek amacı da taşımıyor” dedi. Rus İnterfaks ajansı tarafından yayınlanan demeçte Suriye konusuna ayrı bir bölüm ayıran Başbakan Yıldırım’ın sözleri şöyle aktarıldı: “Şu anda Türkiye ile Rusya, Suriye’deki durumu çok daha yakın temas halinde takip ediyor. Umarım Suriye’deki muhalifler ile Rusya da ortak çözüm yolu bulur. Türkiye’nin görüşüne gelince. Bizim için Suriye’deki etnik grupların kaderi Esad’dan çok daha önemli. Tabii Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonu Suriye’deki rejimi devirme amacı taşımıyor. Başında da söylediğimiz gibi oraya terörizm ile mücadele için gittik. Rusya ile bu konuda hemfikiriz ve yakın temas halinde hareket ediyoruz.”Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin Rusya ile muhalefet temsilcilerinin görüşmesi için platform sağladığı doğru mu” sorusuna, “Muhalefet temsilcileri ile Rusya arasında temas sağlanması için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Bu konuda başarı sağlandı. Eğer varılan mutabakat anlaşma metnine dönüştürülürse bu herkesin yararına olur. Şimdi netice alma zamanı” yanıtını verdi.Yıldırım, bu anlaşmanın ne olduğu sorulunca, “Ortak amacımız ateş altında can veren insanları kurtarmak. Hiçbir şey insan hayatında daha değerli olamaz. Eğer akan kanı durduracaksak, eğer böyle bir şans varsa, bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazırız. Burada Rusya’nın Suriye yönetimine ateşkes için adım atması konusunda baskı yapması önemli. dedi.Başbakan Yıldırım, “Türkiye ne zaman Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyelik başvurusunda bulunacak” sorusuna, “Biz ŞİÖ’nün diyalog ortağıyız. ŞİÖ ile ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Ancak şu açık; ŞİÖ ile ilişkilerimizi geliştirmemiz, diğer birliklere üyeliğimize alternatif değil. ŞİÖ benzeri Türkiye’nin üyesi olduğu diğer örgütler var” cevabını verdi.BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya’dan sonra geçtiği Tataristan’da Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Türk-Tatar devlet adamı Sadri Maksudi Arsal Anıtı'nın açılışını yaptı. Yıldırım, Arsal'ın hem Rusya Devlet Duması hem de TBMM'de Cumhuriyet’in ilk yıllarında milletvekilliği yapmış seçkin bir şahsiyet olduğunu belirtti. Arsal'ın ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün de danışmalığını yapan bir bilim adamı olduğunu söyledi.