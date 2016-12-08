Türk askerine saldırıda önemli iddia

Hürriyet Daily News'in haberine göre üst düzey bir Türk yetkili, saldırıda "İran menşei insansız hava aracı kullanıldığına ilişkin işaretler var" dedi. Ancak yetkiliye göre İHA'nın Suriye'de rejimin yanında savaşan Hizbullah, Kudüs Gücü gibi grupların hangisi tarafından kullanıldığı henüz tespit edilemedi.İran yapımı hava araçlarının Suriye rejimine savaş alanında destek verdiği biliniyor. Dışişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan saldırıdan iki gün sonra, 26 Kasım’da sabaha karşı İran'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Yetkiliye göre Türk heyeti İran makamlarıyla DEAŞ ve terör karşı mücadele konularını konuştu, ayrıca Suriye’de Türk askerlerine düzenlenen saldırıya ilişkin ellerindeki bilginin İran yapımı İHA’yı işaret ettiğini aktardı. Ancak, HaberTürk gazetesine konuşan Çavuşoğlu, Türk askerine yapılan saldırının Tahran ziyaretinde ele alındığı iddiasını yalanladı. Çavuşoğlu, “Tahran ziyaretimizin uçakla ilgisi yoktu; o konu ele alınmadı, gündeme gelmedi. Suriye’de barışın sağlanmasına dönük süregelen görüşmelerin 4’üncüsü için gittik. Ateşkesin nasıl sağlanacağı, insani yardımların nasıl ulaştırılacağı, ateşkesin ardından atılacak adımları görüşüyoruz. Uçakla alakalı değildi,” dedi.Ziyaretle aynı gün, 26 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin son 26 saat içerisinde ikinci telefon görüşmesini yaptı. Hürriyet'e bilgi veren Rus kaynaklara göre görüşmede iki taraf da saldırıda insansız hava aracının kullanıldığı konusunda mutabık kaldı. Rus tarafı Türkiye'ye, söz konusu İHA'nın Rusya'ya ait olmadığını, Suriye ordusunun envanterinde ise bu hava aracından bulunmadığı bilgisini verdi.Rus kaynaklara göre, koalisyon güçleri de İHA'nın kendilerine ait olmadığını aktardı. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde bulunan Türk birliklerine yönelik saldırıda dört asker hayatını kaybetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada saldırının Suriye rejimine bağlı hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtilmişti. Medyaya yansıyan haberlerde saldırının Suriye Hava Kuvvetlerine ait Albatros tipi bir uçakla yapıldığı iddia edilmişti.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan’ın Yeni Birlik Gazetesi’ne 3 Aralık’ta verdiği demeçte, “Ruslar, doğrudan ‘Suriye rejimi yapmadı’ demiyorlar ama rejimin o uçaklarının saldırı gücünün olmadığını ve rejimin İHA’sının olmadığını söylüyor” ifadesini kullanmıştı. Çavuşoğlu, “Bu konuda da farklı görüşler var ve bir çeşit ‘blame game’ devam ediyor ama Ruslar net bir şekilde bu saldırıyı kendilerinin yapmadığını ifade ediyorlar. Fakat bölgede başka unsurlar da var. Bu sorunun cevabını, titizlikle inceledikten sonra söyleyebiliriz. Şu aşamada herhangi bir ülkeyi itham etmek doğru olmaz.” demişti.Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 28 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, “Rusya, açıkça bu saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Sayın Putin vasıtasıyla teyit etmiştir.Bu saldıran hava aracının, uçak ya da İHA, bunların tespiti ve o bölgedeki bütün hareketliliklerin hepsinin kayıtları var. Bunlarla ilgili teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır,” ifadesini kullanmıştı.Kurtulmuş, 1 Aralık’ta TRT’ye verdiği mülakatta “O süre içerisinde hangi uçakların, hangi hava araçlarının orada olduğunun tespiti var, kayıtları var. Türkiye, bu işin açığa çıkması için peşini bırakmayacaktır. Burada kim tarafından bu operasyonun yapıldığı bir şekilde anlaşılacak, ortaya konulacaktır. Havada herkesin uçağı var. Bu operasyondan (Fırat Kalkanı) rahatsız olan birtakım unsurların bu işin içerisinde olduğu anlaşılıyor. Terör örgütlerinin de havada insansız araçlarının olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu ortaya çıkar” demişti.