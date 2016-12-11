İstanbul'da bombalı saldırı

Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı’nın hemen yanındaki 'Beleştepe' olarak bilinen yer ile Maçka Parkı’nda saat 22.30 sıralarında peş peşe iki patlama meydana geldi. Beleştepe mevkiinde Çevik kuvvet otobüsünün yakınındaki bir aracın patlatıldığı, Maçka Parkı’nda ise canlı bombanın kendini patlattığı öğrenildi. İlk patlama sonrası Maçka Parkı'nda bir canlı bombanın fark edilmesi üzerine, teröristin kendisini patlattığı belirtildi. Patlama sesiyle stadın çevresinde görevli polisler havaya ateş açtı. Yanan araç, TOMA ile su sıkılarak söndürüldü. Patlama sesleri kentin bir çok ilçesinden duyuldu. Kalleş saldırılarda 27'si polis 29 vatandaş şehit oldu, 3'ü ağır 166 kişi yaralandı. İlk patlamanın ardından polisin Maçka Parkı'nda mont ve sırt çantalı bir kişiyi fark ettiği, polisin dur ihtarında bulunduğu anda teröristin üzerindeki bombayı patlattığı belirtiliyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, hain saldırıda okların terör örgütü PKK'yı gösterdiğini söyledi. Teröristler saldırıda yüzlerce kilo bomba kullanmış.