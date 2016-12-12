Trump: Çin bana karışamaz

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile yaptığı telefon görüşmesinin yol açtığı diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.Fox News kanalında konuşan Trump, seçimler sonrası Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile yaptığı telefon görüşmesini de savunarak, ABD'nin "Tek Çin" politikasına bağlı kalmak durumunda olmadığını söyledi.Söz konusu politikayı anladığını, ancak bunun kendileri için bağlayıcı olmaması gerektiğini savunan Trump, Çin'le ticaret başta olmak üzere başka bazı konularda yeni anlaşma yapmadan "Tek Çin" politikasına bağlı kalmanın gerekliliğinin sorgulanmasını istedi.Çin'in söz konusu görüşmeyi eleştirmesine de tepki gösteren Donald Trump, "Çin'in, benim kiminle görüşüp görüşemeyeceğimi dikte etmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.Trump, seçimlerin ardından Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'den gelen kutlama telefonunu kabul etmiş, bu konuşma Çin yönetimini kızdırmıştı.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez, ABD Başkanlığına seçilen bir siyasetçinin Tayvan lideri ile konuşması hakkında, "Bu, sadece Tayvan tarafının hileli bir oyunu. Uluslararası toplumun 'Tek Çin Politikası'ndaki sabit kabulünü değiştiremez" açıklamasını yapmıştı. Telefon görüşmesinin, "ABD'nin uzun senelerdir kabul ettiği 'Tek Çin Politikası'nı da değiştireceğini düşünmüyorum" ifadesini kullanan Vang, "Çin-ABD siyasi temelinin zarar görmesini istemediklerini" belirtmişti.