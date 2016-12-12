'Üyelik müzakereleri dondurulmamalı'

Almanya’da pazar günleri yayınlanan Welt am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Juncker, Türkiye’nin gerekli reformları yapması durumunda 2023 yılında AB’ye tam üye olabileceğini söyledi. Gazetenin “Avrupa Parlamentosu (AP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhaliflere yönelik tutumundan dolayı Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istiyor. Bu doğru olur mu” sorusuna Juncker, “Ben AP’den aksi düşünüyorum. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını doğru bulmuyorum. Her şeyden önce bu Türkiye ile konuşulmasını isteyenler için faydalı değil. Türkiye’nin AB’den büyük adımlarla uzaklaşmasını sağlamak yerine Türkiye’yi yeniden AB’ye yönlendirmemiz gerekir” cevabını verdi. “Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te AB üyesi olmak istiyor. Bunun gerçekleşme şansını görüyor musunuz” sorusunu ise Juncker, “Bu, ülkenin nasıl gelişeceğine bağlı” sözleriyle cevaplandırdı.