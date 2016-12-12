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12 Aralık 2016
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Sağlık bakanından bombalı saldırı açıklaması


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını 44’e yükseldiğini açıkladı.




Sağlık bakanından bombalı saldırı açıklaması Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Akdağ, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 44’e ulaştığını söyledi. Sağlık Bakanı Akdağ, "Biz 36 polisimiz ve 8 sivilin hayatını kaybettiği çok ağır, kanlı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık ve iki gündür uykusuz biçimde meselenin Sağlık Bakanı olarak doğrudan doğruya içindeyim" dedi.

Beşiktaş'taki iki patlamada şehit sayısı 44'e çıktı. Hain saldırılarda 44 evladını şehit veren Türkiye yasa boğuldu. Başbakan Binali Yıldırım PKK'yı işaret etti, saldırıyı TAK üstlendi.  Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 44’e ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Akdağ, "Biz 36 polisimiz ve 8 sivilin hayatını kaybettiği çok ağır, kanlı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık ve iki gündür uykusuz biçimde meselenin Sağlık Bakanı olarak doğrudan doğruya içindeyim" dedi.

BOMBALI ARAÇ CHEVROLET OTOMOBİL

Bolbalı saldırıda ilk patlama, Gazhane Caddesi üzerinde Beleştepe olarak bilinen çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktada oldu. Bomba yüklü Chevrolet marka otomobil patlama sırasında seyir halindeydi. Yerde yaklaşık iki metre çapında çukur açan şiddetli patlama İstanbul'un birçok yerinden duyuldu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ''Teröristlerin 300-400 kilo patlayıcı kullandığı değerlendiriliyor'' dedi.





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