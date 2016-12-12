Avrasya Tüneli'nin ismi belli oldu

Tünelin ismini belirlemek için yapılan anketin iptal edildiğini söyleyen Aslan, projenin isminin "Avrasya Tüneli" olarak kalacağını söyledi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programına katıldı. Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'ne isim bulma süreciyle ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Bakan Arslan, tünelin adının, 'Avrasya' olacağını söyledi.Anadolu Yakası'nı denizin altından Avrupa Yakası'na bağlayan projenin ismi için, geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış, Bakanlık öneriler alacağını söylemişti. Bakan Arslan, anketin amacının dışına çıktığını, bir yarış haline geldiğini söyledi. İstanbul'da iki kıtayı boğazın altından birleştiren Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta hizmete girecek.