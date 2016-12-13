İran Boeing’den 80 uçak alıyor

İran Hava Yolları, Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing ile 80 yolcu uçağı alımı için anlaşma imzaladı. İran devlet haber ajansı IRNA’nın verdiği bilgiye göre anlaşmanın 1979 İran İslam Devrimi’nden sonra yapılan en büyük İran-ABD ticari anlaşması olduğu açıklandı. İran Hava Yolları CEO’su Ferhad Parvareş, anlaşmanın önümüzdeki 10 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. İran 10 yılın sonunda 50 adet Boeing 737 tipi, 30 adet de Boeing 777 tipi yolcu uçağına sahip olacak.



IRNA’nın açıklamasına göre Boeing Bölgesel Direktörü 16.6 milyar dolar değerindeki anlaşma için Tahran’da imzaları attı. Anlaşmanın ABD hükümeti tarafından da onaylandığı belirtildi.



ENGELLEME ÇABALARI



Kasım ayında Temsilciler Meclisi, ticari uçakların İran’a satılmasını engellemek amacıyla, ABD Hazine Bakanlığı’nın hava araçlarının ticari uçak satışlarını finanse etmek için kullanacağı lisansları vermesini engelleyen bir tasarıyı onaylamıştı. Tasarının yasalaşabilmesi için Kongre’nin Senato kanadında da kabul edilmesi ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması gerekiyor. Beyaz Saray yönetimi ise Obama’nın böyle bir tasarıyı veto edeceğini bildirmişti. Kongre’deki Cumhuriyetçiler İran, ABD ve diğer dünya güçleri arasında geçen yıl imzalanan ve İslam Cumhuriyeti üzerindeki yaptırımları azaltmayı hedefleyen nükleer anlaşmaya karşı tavır gösteriyorlar.

Hürriyet

