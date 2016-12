Amazon'dan kasiyersiz market

Amazon Go, mağazadan çıkardığınız öğeleri tespit etmek için bilgisayar vizyonunu ve sensörleri kullanarak çalışır. Amazon Go mağazasına girerken bir uygulamayı taramanıza başlıyorsunuz. Normal alış verişinizi yapın ve depodaki sensörler, sepetinizdeki eşyaları tanımlar ve siz onları dışarı çıkarırken hesabınızdan ücretlendirir. Aslında hayal edemeyeceğinizden çok kamerayla izlendiğiniz halde, hırsızlık gibi hissedersiniz.



Dükkan, yerel bir mağazada bulabileceğiniz öğelerin çoğunu stoklayacak: aperatifler, içecekler, salata ve sandviç gibi hazır yiyecekler, ekmek ve süt gibi bakkal temelleri. Ancak Amazon için, satın aldığınız öğeleri izlemek için mağazaya göz atarken şirket potansiyel olarak sizi ve telefonunuzu izleyebilir. Amazon alışveriş yaparken mağazadaki hareketlerinize bakarak fark edebileceğiniz veya satın alma ile potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz öğeleri analiz edebilir (yani, rafdan bir şey çıkarıp geri koyabilirsiniz.) Amazon.com göz atma işleminizle bunları birleştirin. Şirket, çevrimiçi olduğunuz her yerde daha fazla tavsiye edilen ürün sunmak için hızlandırabilir. Amazon Go, insan kasiyerlerini yok etse de, mağazayı fiziksel olarak stoklayan robotlar hakkında hiçbir şey görmedik, bu nedenle bazı işleri ortadan kaldırmakla birlikte, tamamen otomatikleştirilmiş bir sistem değil, en azından henüz değil.



Mağaza şu anda sadece Amazon çalışanlarına beta halinde açıktır. 2017 yılının başında halka açılması planlanlanıyor.

Teknolojigündemi