Tahliye konvoyuna ateş açıldı

Esad rejimini destekleyen Lübnanlı Şii Hizbullah örgütünün medya birimi de bu sabah yaptığı açıklamada, bozulan ateşkesin gece süren temaslar sayesinde devreye girdiğini ve Halep'ten tahliyelerin "saatler içinde" başlayacağını duyurmuştu.



Açıklamada, "Müzakerelere katılan taraflar arasında yoğun temaslar sonunda silahlı savaşçıların birkaç saat içinde (Halep'in) doğu mahallelerinden çıkmaları için ateşkesin yeniden devreye girmesi sağlanmıştır" denilmişti.



Türkiye'nin arabuluculuğunda önceki gün saat 19.00 sularında, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile Doğu Halep'teki silahlı muhalif gruplar arasında ateşkes sağlanmıştı. Mutabakatla, sivillerin ve silahlı muhaliflerin Doğu Halep'ten güvenli biçimde tahliye edilmeleri, Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline nakledilmeleri öngörülmüştü.



Ancak İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusu, bölgeden ilk etapta çıkarılmak istenen yaralılara izin vermeyerek, sabah saatlerinde ateşkes ihlallerine başlamıştı.

13.25: Reuters'ın haberinde, tahliye işlemlerine Türk Kızılayı'na ait ambulansların da katıldığı bildirildi.



13.10: Reuters'a göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 5 bin muhalif ve aile üyelerinin Doğu Halep'ten tahliyesinin başladığını duyurdu.



13.05: Halep'teki görgü tanığı, Reuters'a yaptığı açıklamada, 20'den fazla otobüsün tahliye için rejim kontrolündeki bölgeden muhaliflerin elindeki mahallelere doğru yola çıktığını söyledi. Görgü tanığı daha sonra ise yeşil otobüslerin muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girdiğini aktardı.



12.48: Halep'in doğusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olası yaralı gelişlerine karşın ambulans bekletilmeye başlandı.



12.45: Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Halep'ten yola çıkan tahliye konvoyuna İran destekli Şii milislerin saldırdığını ve bunun sonucunda dört kişinin öldüğünü söyledi. Kınık, bir haber kanalında yaptığı açıklamada, son duruma ilişkin "İran destekli Şii milisler Halep'te tahliye konvoyuna saldırdı. Dört ölü, 40'ı ağır 500 yaralı var" diye konuştu.



12.40: Reuters'a konuşan görgü tanığına göre, ambulanslar, yaralıların tahliyesi için Doğu Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgeye doğru harekete geçti.



12.30: Habertürk'ün haberine göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, konvoyun yeniden yola çıkması için anlaşıldığını belirtti.

