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16 Aralık 2016
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'Halep' açıklaması


Türkiye, Halep'te ilan edilen ateşkes ve doğu Halep'ten gerçekleştirilen tahliyeler kapsamında kentten altıncı konvoyun yola çıktığını açıkladı. Türk yetkililer, gelenlerin sayısının 8 bine yaklaştığını belirtti.




'Halep' açıklamasıReuters'a konuşan bir Türk yetkili, Doğu Halep'ten gerçekleştirilen tahliyeler kapsamında Halep'ten altıncı konvoyun yola çıktığını ve gelenlerin sayısının 8 bine yaklaştığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Şu ana kadar Doğu Halep'ten yola çıkan beş konvoyla birlikte 7,000'in üzerinde sivili tahliye etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Halep'in doğusunda rejim kuşatması altındaki bölgeden son 24 saatte 6 bin 400'den fazla insanın tahliye edildiğini duyurmuştu.

Reuters'ın RIA ajansını kaynak göstererek geçtiği habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Halep'ten ayrılan 6 bin 400 kişiden 3 bininin muhalif savaşçı olduğunu belirtmişti.





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