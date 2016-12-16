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16 Aralık 2016
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'ABD, Türkiye'den özür diledi' iddiası


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Amerikan istihbarat örgütü CIA'in, terör örgütü DEAŞ’la petrol ticaret iddiası üzerine Türkiye'den özür dilediği bildirildi.




'ABD, Türkiye'den özür diledi' iddiası

2014 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Kerry, Türkiye’nin DEAŞ'a petrol aldığına ilişkin bilgileri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Çavuşoğlu bu iddiayı yalanlayarak,” Size bilgi verenleri biliyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz nedeniyle bize tepkili bazı Arap ülkeleri... Bu çok ciddi bir itham… Bana bunun belgelerini verin" diye tepki gösterdi.

Kerry ile sonraki birkaç toplantıda da iddiaların belgesini talep eden Çavuşoğlu’na bir süre sonra bir dosya iletildi. Türkiye’de bazı koordinatların yer aldığı dosya, Türk istihbarat birimlerince incelendi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, dosyadaki koordinatlar Kilis Belediyesinin asfalt şantiyesine ait çıktı. Dışişleri yetkilisi, bu bilginin ABD’ye iletilmesini ardından Kerry’nin özür dilediğini, CIA’nin de yazılı özür ilettiğini söyledi.

Hürriyet






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