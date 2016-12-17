Başbakan Yıldırım'dan sert açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'ta "Terörle yıldırmayı düşünenlere, günahsız insanları hedef alarak, ayar vermeye çalışanlar bu millet korkmaz, yılmaz, pes etmez. Ne olursa olsun adı önemli değil bunların hepsi katildir, bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. İnsanlığın ortak tehditi, düşmanıdır. " dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret edecek ve Demokrasi Meydanı'nda yapılacak toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım şunları söyledi:"Bu milleti hiçbir alçak terör örgütü yıldıramaz. Kahramanmaraş'ın kahraman evlatları İstiklal Savaşı'nda neler yapacağını gösterdi. Değerli kardeşlerim bu sabah erken saatlerde Kayseri'de Zincidere Tugayı'na şehre haftasonu izni için çıkan askerlerimize canlı bomba ile pusu kuruldu. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Anadolu toprakları işgal edildiğinde, Kurtuluş Savaşı başlamadan, Sütçü İmam torunları 'Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizan olmaz' Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın şehrinden sesleniyorum. Terörle yıldırmayı düşünenlere, günahsız insanları hedef alarak, ayar vermeye çalışanlar bu millet korkmaz, yılmaz, pes etmez. Maraşlı, Türk milleti diz çökmez, bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez.Mehmet Akif'in dediği gibi 'Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' Kahramanmaraş her zaman destan yazmıştır. 15 Temmuz'daki direnişinden biliriz. O gece bu meydan sizlerin coşkusu ve inancı ile çınlandı, aydınlandı. Şimdi de aynı coşkuyu burada karşımda görüyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsın medeniyet insanlık yolunda kalkınma yolunda Maraş'ı da Türk milletini de döndüremezler.Yolumuza kararlıkla devam edeceğiz. Terör örgütleri ülkemizi, Cumhurbaşkanımızı hedef aldılar. Hayatına kastetmeye çalıştılar. Onlar bu milletin gücünü hesap edemedi. Bu asil millet o kadar büyük bir millet ki en zor en sıkıntılı zamanda 7 düveli dize getirdiğini unuttular. Bu güzel ülkenin insanları, Kahramanmaraş'ın yiğit kadınları 15 Temmuz gecesi yazdıkları destanla bütün dünyaya alçaklara boyun eğmediğinizi gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Bu milletle oyun oynanmaz. Bu millet hiçbir zaman esir olmaz.