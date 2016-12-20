Suikast, üçlü zirveyi engellemedi

Üç ülkenin savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının yapacakları iki ayrı zirve programında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın zirveyle ilgili yazılı açıklamasında “20 Aralık tarihinde Moskova’da gerçekleşecek Suriye krizi konulu üçlü Rusya, Türkiye ve İran görüşmelerine dışişleri bakanlarının yanı sıra üç ülke savunma bakanları da katılacak” denilmişti

Üçlü görüşmelerde Türkiye’yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova’ya giderken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu kente hareketinden önce, “Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya’da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir” dedi.



Hürriyet

