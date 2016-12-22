El Bab'ta intihar saldırıları

120’inci gününe giren Fırat Kalkanı harekâtında verilen şehit sayısı 35’e yükseldi.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El-Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edildi ve El-Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.Bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla El-Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun ateş altına alınırken topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 Ağır Makinalı Tüfek monteli pikap ateş altına alınarak imha edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilirken, ateş destek vasıtaları tarafından açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi vuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi.Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenildi.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El-Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatın da devam ettiği belirtildi.