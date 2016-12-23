TSK'dan El Bab açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 122. gününde muhalif unsurlarca kuşatılan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ mensuplarından temizlenmesi için başlatılan ileri harekata havadan ve karadan yoğun ateş desteğiyle devam edildi.

Gün içinde yaşanan çatışmalarda 2 terör örgütü DEAŞ üyesi öldürüldü. Terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu belirlenen bir "drone" da ele geçirildi.



Tespit edilen 143 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hürriyet

