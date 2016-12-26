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26 Aralık 2016
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Komandolar sınırı geçti


Mehmetçik, El Bab’da DEAŞ’a son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Kayseri’den 500 komando daha El Bab’a sevk edildi.




Komandolar sınırı geçti

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) Suriye'nin El Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor. İlçede en stratejik yer olan Akil Dağı'nı örgütten temizleyen Mehmetçik, El Bab'ı tamamen kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde.

El Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de El Bab'a geldi.

Halep'ten çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının 1100 civarında olduğu kaydediliyor.

Hürriyet






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