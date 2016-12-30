Rus uçakları El Bab'da DEAŞ'ı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden El Bab operasyonuyla ilgili son dakika açıklamaları geldi. TSK, Rus savaş uçaklarının da El Bab ve hemen güneyinde DEAŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı. Rus uçaklarının operasyonunda 12 terörist öldürüldü. Türk savaş uçaklarının taaruzunda ise aralarında üst düzey DEAŞ'lıların da olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle çatışmalarda 1 asker şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 129'uncu gününde 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. 26 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Hürriyet

