Suriye'de Rus askeri varlığı azaltılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de rejim ordusuyla muhalif gruplar arasında ateşkese varıldığını açıkladı. Moskova’da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Suriye’deki son gelişmelerle ilgili bilgi aldıktan sonra Putin ateşkesi açıkladı ve şu bilgileri verdi:



ÜÇ AŞAMALI ANLAŞMA



Putin, “Suriye yönetimiyle muhalifler arasında ülke çapında ateşkes ilan edilmesini öngören anlaşma sağlandı. Aslında yapılan anlaşma üç belgeden oluşuyor. İlkinde Şam yönetimiyle silahlı muhalefet ateşkes ilanı konusunda anlaştı. İkinci belge militanların silahsızlanması ve ateşkes denetiminin sağlanması mekanizmasını tarif ediyor. Nihai üçüncü belge ise tarafların barış görüşmeleri için masaya oturmaya hazır olduklarını deklare ediyor. Böylece ateşkesin yanı sıra Astana sürecinin başlaması için gerekli şartlar sağlanmış oluyor” dedi.

Öte yandan Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın önerisi üzerine Suriye’deki Rus askeri varlığının azaltılmasını kabul ettiğini söyledi. Rusya’nın terörle mücadele faaliyetlerine mutlaka devam edeceğinin de altını çizen Putin, “Suriye hükümetine terörle mücadele desteği vermeyi sürdüreceğiz. Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslerinin geliştirilmesi konusundaki anlaşmalara da bağlı kalacağız” dedi.



Hürriyet

