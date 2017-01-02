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02 Ocak 2017
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Rusya'dan DEAŞ'e hava operasyonu


Rusya Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar terör örgütü DEAŞ hedeflerini vurdu.




Rusya'dan DEAŞ'e hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Rusya'nın hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan IŞİD unsurlarının imha edildiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'teki terör örgütü IŞİD'e yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Rusya'nın hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan IŞİD unsurlarının imha edildiği bildirildi.

Sputnik






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