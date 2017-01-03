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03 Ocak 2017
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'Sivil şehit' konusunda çalışma başlatıldı


İstanbul Ortaköy’deki terörist saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek haklar konusunda çalışma başlatıldı.




'Sivil şehit' konusunda çalışma başlatıldı

Ailelerin hangi kanun kapsamında hak sahibi olacağına karar verilecek. Hükümet kanadı, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da 52 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrasında ‘sivil şehitlik’ kavramını gündeme getirdi. Terör sonrası mağdurların hangi haklardan ne ölçüde yararlanacağı konusunda İçişleri Bakanlığı, farklı kanunlarda düzenlenen hükümlere göre karar veriyor.

Aile Bakanlığı; 3713 Terörle Mücadele Kanunu, 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre ölenlerin ailelerine kamuda istihdam hakkı sağlarken, SGK da 2330 Çocuklara Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuna göre maaş bağlıyor. Sivil şehit yakınlarına ve malullere kira yardımı, elektrik ve su indirimi, ücretsiz seyahat hakkı da tanınıyor. 2014’ten bu yana sivil şehit yakını ya da malul yakınlarından 3 bin 276 kişi kamuda istihdam edildi. SGK’da 5 bin 104 sivil şehit yakını ve malule aylık bağladı.

Hürriyet






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