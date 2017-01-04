OHAL 3 ay adaha uzatıldı

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen Olağanüstü Hal, 19 Ocak saat 01.00’den itibaren 2’nci kez 3 ay daha uzatıldı. CHP ve HDP’nin karşı çıktığı uygulamaya MHP destek verdi. Olağanüstü Hal’in üç ay uzatılması kararı, pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayacak anayasa paketinin, OHAL sürecinde referanduma götürülmesi anlamını taşıyor.



KARAR SARAY’DA



Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önceki gün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, 19 Ocak’ta süresi dolacak olan OHAL’in 3 ay daha uzatılması gündeme geldi. Toplantıda, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın bununla ilgili hazırlığı yaparak TBMM’ye götürmesi kararlaştırıldı. Başbakan Binali Yıldırım da dünkü grup toplantısında, Bakanlar Kurulu’nda OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin karar alındığını açıkladı. OHAL’in uzatılma kararı, olası bir referandumun OHAL devam ederken yapılması anlamına geliyor. OHAL, 19 Nisan tarihine kadar uzatılınca otomatik olarak 2 ya da 9 Nisan tarihleri için düşünülen anayasa değişikliğine ilişkin referandum, OHAL içinde yapılacak.



MHP’DEN DESTEK



CHP ve HDP, olağanüstü koşullarda yapılan anayasa referandumunun sağlıklı sonuç vermeyeceği eleştirisinde bulunurken, MHP, OHAL’ın referanduma engel olmadığı görüşünü savunuyor

Hürriyet

