'Türk-Rus işbirliği...'

İstanbul’da Reina saldırısıyla birlikte DEAŞ’ın şimdiye kadar Türkiye’ye yönelik muğlak bıraktığı yaklaşımını tam savaş haline dönüştürdüğünü söyleyen terörizmle mücadele uzmanı Bruce Riedel’e göre bu tırmandırma politikasının sebebi ise Türkiye ve Rusya arasında artan işbirliği ve bunun örgüt üzerinde yarattığı baskı.



Hürriyet’e konuşan Riedel şunları söyledi:



‘İLK SOMUT GÖSTERGE’



“DEAŞ son iki aydır, Türk sivilleri hedef alma konusunda muğlak bıraktığı politikasını net bir politikaya doğru değiştirdi. Sivilleri hedef alacak. İstanbul gece kulübü saldırısı da muhtemelen bu değişimin ilk somut göstergesi. (DEAŞ lideri Ebu Bekir) El Bağdadi (46), hatırlarsanız Kasım başında (3 Kasım) bir açıklama yayınladı ve DEAŞ’ın Türkiye’yi hedef alacağını duyurdu. Bundan önce DEAŞ, adamlarını Avrupa ve diğer yerlerden Suriye ve Irak’a geçirmede Türk toprağını kullanmaya çalışırken Türk hedeflere karşı muğlak ve dikkatli bir yaklaşım içindeydi. Bu bitti. Şimdi DEAŞ’ın Türkiye’yle tam bir savaş halinde olduğunu söyleyebiliriz.

Yılbaşı gecesi kentin kalbinde eğitim görmüş silahlı bir saldırganın gerçekleştirdiği gece kulübü saldırısı, çok çarpıcı bir tırmandırma şekli. DEAŞ uzun süredir Rusya’yla savaşta. Bir süredir Rusya’ya yönelik saldırılar düzenliyor. Buna şimdiye kadar DEAŞ’ın Irak ve Suriye dışında gördüğümüz en kanlı saldırısı olan, Sina Yarımadası’nda düşürülen Rus uçağı dahil. Sonbahardan beri Moskova ve Ankara yakınlaştıkça da DEAŞ, Türkiye konusunda bir muğlaklık bırakmanın artık faydası olmayacağına karar verdi.



Hürriyet

