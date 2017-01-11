 Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
ANA SAYFA

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

'İyi' olduğunu düşündüğünüz haberleri, fikir yazılarınızı ve videolari bize gönderin, imzanızla yayınlayalım.
Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.





11 Ocak 2017
font boyutu küçülsün büyüsün



Anayasa değişikliği teklifi Meclis'te


TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.




Anayasa değişikliği teklifi Meclis'te

TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

TEKLİFİN İKİNCİ MADDESİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.






Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresi



Doğrulama işlemi
2 + 1 = 




HAYY web
Ana Sayfa | Sağlıklı Bilgi | Dünyanın Haberi | Saklı Bilgi | Derin Bilgi |




Künye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

6.24 ms