Anayasa değişikliği teklifi Meclis'te

TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

TEKLİFİN İKİNCİ MADDESİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.

