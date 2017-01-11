Türkiye'ye 'destek artacak' ama YPG'ye de...

Buna göre ABD, Türkiye’ye destek için düzenli olarak havadan istihbarat keşfine başladı. Gazete, yardımın artırılması kararının, Amerikalı ve Türk yetkililer arasında haftalardır devam eden askeri, diplomatik görüşmelerin ve Rusya’nın El Bab’da DEAŞ’a karşı hava saldırıları düzenlemeye başlamasının ardından geldiğine dikkat çekti. Türk yetkililer, Amerikan ordusundan hava desteği alamamaktan şikâyetçi. Gazeteye konuşan yönetimden ve savunma bakanlığından yetkililere göre ABD ordusunun operasyona desteği, diğer Suriyeli gruplara verilen desteğe benzer olacak. Keşfe ek olarak hava operasyonları ve ekipman desteği de sağlanacak.



YPG’YE SİLAH SEVKIYATI



Haberde ayrıca “Desteği artırma kararı, DEAŞ’ın fiilen başkent ilan ettiği Rakka’ya doğru ilerleyen Suriyeli Kürtlere doğrudan silah yardımının son aşamasında geldi. Türkiye’nin endişeleri dikkate alınarak Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturan YPG’ye silah sevkıyatı şu an Irak üzerinden yapılıyor” denildi. Gazete, Suriyeli Kürtleri silahlandırmanın Obama yönetiminin önümüzdeki iki hafta içinde karar vermek zorunda olduğu ulusal güvenlik kararlarından biri olduğunu, yeni Başkan Donald Trump’ın bunu değiştirmesinden ya da durdurmasından endişe edildiği belirtildi. Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Suriye’deki DEAŞ’a karşı operasyonundan memnuniyet duyduğu ancak Türkiye’ye güneye doğru hızlı ilerlememesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Hürriyet

