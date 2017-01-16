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16 Ocak 2017
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Birinci tur tamamlandı


316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları tüm maddeler kabul edilerek tamamlandı.




Birinci tur tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesine 344 kabul, 131 ret oyu verildi. AK Parti'nin, 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları tamamlandı.

TBMM İçtüzüğü'nün 93. maddesinde düzenlenen, "İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tura başlanacak.

İki günlük aranın ardından, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 18 Ocak Çarşamba günü başlaması bekleniyor. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri ele alınacak.

Hürriyet






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