Yunanistan'ı endişelendiren pazar gezisi

Orgeneral Akar ve komutanların sürpriz incelemesi Genelkurmay Başkanlığı’ndan duyuruldu. Basına gönderilen açıklamaya göre Akar ve komutanlar, dün Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı’na bağlı gemilerde inceleme ve denetim yaptı. İki hücumbot ile Ege’ye açılan komutanlar, Kardak kayalıkları bölgesinde dolaştı. Genelkurmay’ın verdiği bilgiye göre hücumbotla Kardak’ın yanına kadar gelen komutanlar, arkalarında kayalıklar görünecek şekilde fotoğraf çektirdi. Akar ve komutanların, darbe girişimine katılan askerlerin iade talebini reddeden Yunanistan ile kriz yaşanırken Ege’de görüntü vermeleri dikkat çekti.Hürriyet