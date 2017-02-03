Trump Rakka planını rafa kaldırdı iddiası

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın kurmaylarıyla yedi ay boyunca hazırladığı ve Suriye’de PKK bağlantılı YPG’ye daha fazla silah verilmesini içeren Rakka planının, yeni yönetim tarafından rafa kaldırıldığı iddia edildi.



ABD’li Washington Post (WP) gazetesinin hem Trump hem de Obama’nın üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberine göre detaylar şöyle:



TÜRKİYE ENDİŞESİ



- Obama yönetimi için, Rakka’nın ele geçirilmesi için hazırlanan planlarda YPG’nin varlığına dair en önemli sorun örgütü ‘Bir numaralı tehdit’ olarak gören Türkiye’ydi.



- YPG’ye daha fazla askeri destek içeren Rakka planı, 2016 sonbaharında Obama’nın ulusal güvenlik ekibi içinde tartışma yarattı. Bazı kurmaylar Türkiye-ABD ilişkilerinin zarar görmesinden endişe ediyordu.

Hürriyet

