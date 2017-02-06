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06 Şubat 2017
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Varlık Fonu güçlendiriliyor


Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT ve BİST Varlık Fonu’na devredildi.




Varlık Fonu güçlendiriliyor

Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırılan şirketlerin başında Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ geliyor.

Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırılan şirketler ve hisseler şöyle;

    Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ
    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)
    Türkiye Petrolleri AO (TPAO)
    Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT)
    Borsa İstanbul AŞ (BİST)
    Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı
    Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine'ye ait hissesi
    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Bu kararın uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirleme yetkisi Başbakan'da olacak.

Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecek.

Ayrıca mülkiyeti Hazine'ye ait olan Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsisleri de kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya dek Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecek.

BBC 






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