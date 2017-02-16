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16 Şubat 2017
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'Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti'


Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, bir grup gazeteciye, “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” dediği bildirildi. DEAŞ'ın elindeki Suriye kasabası El Bab'ın terörden temizlenmesinin, Fırat Kalkanı operasyonunun en kritik hedeflerinden biri olduğu biliniyor.




'Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti'Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab müjdesini Katar’da verdi. “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” diyen Akar, bölgede arama tarama ve temizlik yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da bir grup gazete temsilcisiyle kısa bir sohbet yaptı. Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.





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