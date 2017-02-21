Ankara'dan füze sistemi hamlesi

Rus devletine bağlı teknoloji şirketi Rostech'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya ve Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Sputnik Türkiye’nin haberine göre Çemezov, "Görüşmeler sürüyor. Şu anda mali konular üzerinde çalışma yapılıyor" dedi.



BAKAN IŞIK DA RUSYA İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kasım 2016'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Rusya ile S400 için görüşüyoruz. Ancak farklı ülkelerle görüşmeler de yapılıyor" diye konuşmuştu. Işık, "Rusya'nın (S400 alımı) konusundaki tavrı şu ana kadar olumlu, üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz" demişti.

Hürriyet

