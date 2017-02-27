Barzani ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’yle dün İstanbul’da bir araya geldi. IKBY Başkanı ile Türk yetkililerin sıklaşan görüşme trafiği, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelenin devamına yönelik yeni planların yapıldığı, bölgede enerji kaynaklarının dünya pazarlarına taşınması için yeni ittifakların ortaya çıktığı döneme geliyor.



Erdoğan ile görüşmesinin ardından bugün Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’la bir araya gelecek olan Barzani’nin çantasında; DEAŞ’a karşı yürütülen askeri operasyonlar kapsamında Musul ve Telafer’in durumu, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığı, Kerkük petrollerinin İran’a taşınmasına ilişkin Bağdat’ın yaptığı girişimler ve Rojava Peşmergelerinin Suriye’de konuşlandırılması bulunuyor. Barzani, 19 Şubat’ta Almanya’nın Münih kentinde Yıldırım ile görüşmüştü. Barzani’nin Türkiye temasları, Iraklı Kürtlerin yeniden bağımsızlık referandumunu gündeme getirdiği, ABD ve birçok Avrupa ülkesinden destek istediği bir dönemde gerçekleşiyor.



PEŞMERGELERİN GEÇİŞİ



Gündemde Suriye’de Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere “Rojava Peşmergeleri” olarak tanımlanan Suriyeli Kürt savaşçıların konuşlandırılması planı var.



Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS), Barzani ve Türkiye’nin yardımıyla Rojava Peşmerge gücünü oluşturdu. Ancak, yaklaşık 7 bin kişilik olduğu belirtilen Rojava Peşmergeleri, PYD’nin izin vermemesi nedeniyle Suriye’ye geçemedi.



ABD’nin de YPG’yle çatışmaları endişesi nedeniyle bu savaşçıların Suriye’ye konuşlanmasına henüz destek vermediği belirtiliyor. Rojava Peşmergelerinin Suriye’ye hangi statüde döneceğine ilişkin geçtiğimiz günlerde YPG ve IKYB yetkililerinin katılımıyla toplantılar yapıldı. Hürriyet’e bilgi veren Türk yetkililer, Ankara’nın plana sıcak baktığını belirtiyor.

Hürriyet

