Trump Erdoğan'ın dediğine geldi

Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği "Suriye'de sivillerin korunması için uçuşa yasak bölge oluşturma" planına en sonunda ABD'den de yeşil ışık geldi. Beşar Esad'ın 4 Nisan'da kimyasal saldırıyla 100'e yakın sivili öldürmesine rejime ait Şayrat Üssü'nü vurarak cevap veren ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden "güvenli bölge" hakkında açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, "ABD'nin Suriye ile ilgili yakın gelecekteki planlarından uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili planları var mı?" sorusuna "Beyaz Saray, kimyasal silahların kullanılmasını engellemek için en iyi askeri seçenekleri değerlendiriyor. Bunların arasında Suriye topraklarında uçuşa yasak bölge ilan edilmesi de dahil" cevabını verdi. Mattis ayrıca "İstihbaratı bizzat kendim gözden geçirdim ve kimyasal saldırı kararından Suriye rejiminin sorumlu olduğundan şüphe yok. Suriye rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde 'çok çok ağır bir bedel ödeyecekler'" dedi.

Sabah

