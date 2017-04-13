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13 Nisan 2017
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NATO konusunda fikri değişti


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, NATO’yu artık ‘modası geçmiş’ bir oluşum olarak görmediğini ifade etti.




NATO konusunda fikri değişti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington’da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Trump, “Suriye’deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi” dedi: “Genel Sekreter ve ben NATO’nun terörle mücadele konusunda neler yapabileceğine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu konuda uzun zaman önce şikayette bulunmuştum ve bir değişiklik yaptılar, şimdi terörle mücadele ediyorlar. NATO için o zaman ‘modası geçmiş’ demiştim, NATO artık ‘modası geçmiş’ bir oluşum değil. Ortak zorluklarımızın üstesinden gelirken, NATO üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve borçlarını ödemelerini sağlamalıyız. Birçoğu bunu yapmıyor.”

Amerikan Başkanı Trump daha önce ise NATO’yu ‘modası geçmiş’ bir örgüt olarak tanımlayarak, NATO’nun “terörle mücadeleyi umursamadığını” savunmuştu.

Euronews






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