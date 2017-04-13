PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon

Güvenlik kuvvetlerince dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'a yönelik olarak ise son bir haftada, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.