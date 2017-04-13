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13 Nisan 2017
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PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 ilde PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 412 kişi gözaltına alındı. 13 ildeki DEAŞ operasyonunda ise 131 kişi gözaltına alındı.




PKK ve DEAŞ'a büyük operasyonGüvenlik kuvvetlerince dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'a yönelik olarak ise son bir haftada, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. 





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