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13 Nisan 2017
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"İlaçsız yaşamı savunuyorum"


"Bir doktorun görevi koruyucu hekimliği, ilaçsız yaşamı, sağlığı savunmaktır. Doktorun görevi ilaç çığırtkanlığı mıdır?"




Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında ilaçsız yaşamı savunduğu için Gümrük Bakanlığı'na şikayet edildiğini ve Rekabet Kurumu'na savunma verdiğini söyledi. Dr. Aktaş, "İlaçlar gerektiği yerde gerektiği kadar kullanılmalıdır. Ben ilaçların yanlış kullanımına karşıyım ve bu kadar fazla ilaç kullanımının bizi daha çok hasta ettiğini iddia ediyorum. Bir doktorun görevi koruyucu hekimliği, ilaçsız yaşamı, sağlığı savunmaktır. Doktorun görevi ilaç çığırtkanlığı mıdır? Ben ilaç çığırtkanlığı yapmıyorum. İlaçsız yaşamı savunuyorum." dedi.





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