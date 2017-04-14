Bahçeli'den o iddialara yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' önerisine tepki göstererek, "Danışmanı 'eyalet sistemi' diyor, Erdoğan ses çıkarmıyorsa 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir?" demişti.

Bu çıkışın ardından sosyal medyada Bahçeli'nin 'Hayır' diyeceği yorumları yapıldı.



MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla bu iddialara yanıt verildi.



Yapılan açıklamada, "Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz" dendi.



