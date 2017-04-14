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14 Nisan 2017
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Çin'den Kore açıklaması


Bir Amerikan uçak gemisinin bölgeye doğru ilerlediği ve Kuzey Kore'nin altıncı kez nükleer silah denemesi yapabileceği kaygılarının arttığı ortamda Çin, Kuzey Kore nedenli gerilimin "geri dönülemez ve yönetilemez bir aşamaya gelmeden" durdurulması gerektiğini söyledi.




Çin'den Kore açıklaması

Kuzey Kore- ABD ve Çin üçgeninde yaşanan gerilimin tonu giderek artıyor. Dünya tedirginlikle Kuzey Kore'nin Kim İl-sung'un doğumgünü için gerçekleşecek büyük törende nükleer füze denemesi yapıp yapmayacağını bekliyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün taraflara sözle ya da eylemle olsun, karşılıklı tehdit ve provokasyonlardan kaçınmaları ve durumu geri dönülmeyecek ve yönetilemeyecek bir aşamaya getirmemeleri çağrısı yapıyoruz" dedi.

ABD, Kuzey Kore konusunda uyguladığı "stratejik sabır" politikasının sona erdiğini açıklamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de 10 gün sürecek Asya gezisini Pazar günü Güney Kore'den başlatıyor.

Kuzey Kore'nin bölgedeki tek dostu olmasına rağmen Pyongyang'ın silah programına karşı çıkan Çin, Kore yarımadasının nükleer silahtan arındırılması için görüşmeler başlatılmasını istemişti.

Hürriyet






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