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16 Nisan 2017
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Başbakan Yıldırım: İşin seyri değişecek


Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadeleyle ilgili olarak "Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." dedi.




Başbakan Yıldırım: İşin seyri değişecek

Başbakan Yıldırım, Beyaz TV’de katıldığı canlı yayında özetle şunları söyledi:

Başbakan Binali Yıldırım, “Hayır çıkarsa erken seçime gidilir” iddialarını, “Seçimi belirleyen ülkenin şartlarıdır. Ülkede işler yolunda gidiyorsa, vatandaş memnunsa bunun bir siyasi bedeli olur. Seçim hakkı Meclisindir, her zaman seçim kararı alabilir. Ama alması şartların oluşması lazım. Ülkede terör, güvenlik sorunu, ekonomik kriz olması lazım. Ülkeyi yönetme sorunlarının hat safhaya çıkması, tehditlerin artması lazım. Bunların hiçbiri ortada yokken durup dururken niye seçim olsun” sözleriyle yanıtladı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Yıldırım, referandum sonrasında bakanlar kurulu revizyonu ve MHP’li vekillerin yeni kabinede yer alabileceği iddiaları karşısında ise, “Böyle bir şey yok, gündemimizde böyle bir konumuzda, konuşmamızda yok. Bakanlar Kurulu’nda zaman zaman iktidar kan tazeleme yapar. Bu bizim 65 hükümetimizde de oldu. Gelecek zaman içinde de olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare ederiz, uygun görülen zaman ve zeminde olabilir. Hiç olmayacak ya da hemen yarın olacak dememiz doğru” değerlendirmesini yaptı.

İŞİN SEYRİ DEĞİŞECEK

(FETÖ ile mücadele) Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim.

Hürriyet






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