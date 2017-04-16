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16 Nisan 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti, sonuçların millet için hayırlı olmasını diledi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. Erdoğan, referandum sonucunun millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda neticenin netleşmesinin akabinde Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. Yıldırım, Bahçeli ve Destici'ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu da ifade ettiği belirtildi.





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