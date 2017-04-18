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18 Nisan 2017
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Trump'tan, Erdoğan'a tebrik telefonu


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.




Trump'tan, Erdoğan'a tebrik telefonuCumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Trump, Erdoğan'ı 16 Nisan'daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Suriye'de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinildi.
ABD Başkanı Trump, bu hususta ülkesine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

DEAŞ'A KARŞI ORTAK MÜCADELE GÖRÜŞÜLDÜ

İki lider, Beşşar Esed'in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin de konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulandı.





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