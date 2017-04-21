Fransa'da terör alarmı

Fransa'da Şanzelize Caddesi yakınlarında silahlı çatışma meydana geldi. Reuters'ın Fransa İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre kalaşnikoflu saldırıda 2 polis öldü, 1 polis yaralandı. Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı.



Reuters'ın aldığı bilgiye göre, polis yetkilileri iki saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Polis, caddeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken, kaçan diğer saldırganın yakalanması için operasyon sürüyor.



Paris Polis Sözcüsü Johanna Primevert AP'ye yaptığı açıklamada saldırganların Franklink Roosevelt metro istasyonunun yakınında bulunan ve bölgeyi koruyan polislere saldırdığını belirtti.

Hürriyet

